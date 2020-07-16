شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن المنيا»: 50 شخصًا تقدموا لاستخراج بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، استكمال إجراءات المرحلة الأولى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بمكتب مشروعات التأهيل الاجتماعي، يرافقه محمد حسين خلف، رئيس جمعية النور لمتحدي الإعاقة المسند إليها مشروعات التأهيل.

وتفقد «بخيت» سير العمل ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، كما أجرى اتصالا بجمعية الهلال الأحمر لتوجيه القائمين بعمليات التعقيم لتطهير مكاتب التأهيل وتعقيمها حفاظاً على سلامة ذوي الإعاقة المترددين بها.

تضامن المنيا

وقال محمد حسين، رئيس مجلس إدارة جمعية النور لمتحدي الإعاقة، إن الزيارة شهدت عرض مشكلات ذوي الإعاقة وبعض العاملين بمكاتب التأهيل المهني، مشيراً أن عدد من تقدم للحصول على البطاقات حوالي 50 مستفيدا من مكاتب تأهيل أبوقرقاص وبندر المنيا ومكتب تأهيل المركز ومكتب تأهيل سمالوط وبنى مزار ومغاغة والعدوة، وتم قبول 26 ممن استوفوا الأوراق والنظر في 14 طلبا لاستكمال المستندات، وتم تأجيل 10 طلبات لبداية المرحلة الثانية. وتوجه رئيس جمعية النور بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد مدير عام إدارة التأهيل بالوزارة، وياسر بخيت وكيل تضامن المنيا، على ما يبذلونه من جهود لإراحة ذوي الإعاقة.