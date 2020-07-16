شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1200 عاملًا مصريًا من العالقين في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة 8 رحلات تقل 1200 عامل مصري من العالقين.

وأوضح أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، أن الرحلات الـ8 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، والأقصر، مشيرا إلى أن الرحلة الأولى على طيران اير كايرو، رقم 2406 قيام من مطار الكويت 12:00 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 165 عاملا، والرحلة الثالثة على فلاي إيجبت رقم 5302 قيام من مطار الكويت 17:50 وتصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 165 عاملا.

أما الرحلة الرابعة على طيران اير كايرو رقم 2402 قيام من الكويت 18:30، وصل لمطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا، والسادسة على طيران العربية للطيران رقم 722 قيام من مطار الكويت 19:35 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا. والسابعة على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والثامنة على طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من الكويت 20:30 وصول مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.