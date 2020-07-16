شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: إصابة 115 شخصًا بـ«كورونا» وتعافي 8 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة في المنيا، الخميس، تعافي 8 مصابين من فيروس «كورونا» المستجد وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم. كما أعلنت المديرية عن ظهور 115 حالة إصابة جديدة بالوباء تم نقلهم إلى مستشفيات العزل بالمدن والحجر الصحي والصدر بملوي والمنيا الجديدة. على صعيد متصل، أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، تسجيل حالة وفاة جديدة، واستمرار علاج 78 مصابا داخل أقسام المستشفى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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