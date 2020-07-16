شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تعلن انتهاء موسم توريد القمح على 132 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية في مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، انتهاء موسم توريد الأقماح المحلية رسمياً للعام 2020.

وقال «الطيب» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الصوامع والبناكر أغلقت على ١٣١ الف و٧١٤ طن أقماح محلية تزامناً مع انتهاء موسم التوريد رسمياً وفق درجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجاري 2020 وهى 23.5 قيراط و23 قيراط و22.5 قيراط .

وأشار إلى أن المديرية استقبلت الأقماح في 7 صوامع وبناكر وهناجر، بالإضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ 360 ألف طن أقماح محلية ومستوردة، حيث كان إجمالي المستهدف من الأقماح المحلية 170 ألف طن و190 ألف طن أقماح مستوردة.

وأوضح «الطيب» أن التسليم جرى من خلال لجنة خماسية تحت إشرافه كمديراً لإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وضمت في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.