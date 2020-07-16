شكرا لقرائتكم خبر عن لإنتاج «الملكات العذارى».. نجاح أول تطبيق لـ«عسل المانجروف» في البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ومدير مشروع استزراع غابات المانجروف والأستاذ بمركز بحوث الصحراء، إنه لأول مرة في مصر يتم تطبيق أول نموذج للمشروعات الصغيرة داخل المحميات، من خلال مشروعات توفر فرص عمل مستدامة تراعي البعد البيئي والاجتماعي وتوفر فرص عمل مستدامة، من خلال تربية النحل لإنتاج أجود أنواع عسل النحل اعتمادا على تغذية مرعى تغذية على غابات المانجروف في محافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أن المشروع يستهدف تدريب وتأهيل للأهالي حول مناطق المحميات الطبيعية.

وأضاف «خليفة»، أن العسل أحد مخرجات مشروع إعادة التأهيل البيئي واستزراع غابات المانجروف، وأن تنفيذ أعمال التوسع في زراعة غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر من أجل تعظيم إمكانيتها الاقتصادية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على منطقة البحر الأحمر، وتحويل المنطقة إلى أحد المقاصد السياحية بعد التعافي من تداعيات فيروس كورونا، ويتم تنفيذه بتمويل من أكاديمية البحث العلمي وبالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومحافظة البحر الأحمر، وكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي بقنا.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن مشروع التوسع في غابات المانجروف يمكنه الإستفادة من هذه الأشجار باعتبارها بيئة جيدة لتربية النحل وإنتاج أنواع من العسل الفاخر الذي يضيف قيمة إقتصادية كبيرة لهذه الغابات ويوفر فرص عمل، موضحا أن المشروع هو أحد أدوات حماية الشواطئ في المنطقة المستهدفة من الآثار السلبية لارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن التغيرات المناخية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تربية عسل النحل.

وأضاف «خليفة»، أن المشروع استطاع الإستفادة من القيمة المضافة، لافتا إلى أنه يمكن الإستفادة من مشروع تنمية غابات المانجروف بزيادة عدد خلايا النحل لإنتاج أفضل أنواع العسل لأنها تعد أحد المراعي المتميزة لتغذية النحل، لإنتاج أفخر أنواع عسل النحل في العالم والأغلى من ناحية القيمة الغذائية، فضلا عن إنه الأعلى سعرا في الأسواق الدولية.

وأوضح نقيب الزراعيين أن إقامة مناحل في هذه الغابات يوفر فرص عمل جديدة وتسويق منتجات المشروع وإنتاج عسل ذات مواصفات قياسية من غابات المانجروف بعيدا عن الملوثات والمبيدات، ويساهم في الحصول على منتجات عالية القيمة مثل حبوب اللقاح وإنتاج الغذاء الملكي وإنتاج طرود النحل والملكات العذارى من ذوي الأسعار المتميزة.

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إنتاج أجود أنواع عسل غابات المانجروف بالبحر الأحمر

إنتاج أجود أنواع عسل غابات المانجروف بالبحر الأحمر

إنتاج أجود أنواع عسل غابات المانجروف بالبحر الأحمر

إنتاج أجود أنواع عسل غابات المانجروف بالبحر الأحمر