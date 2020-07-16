شكرا لقرائتكم خبر عن قادمة من سويسرا.. وصول أول رحلة طيران خارجية إلى مطار مرسى علم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسي علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الخميس، أول رحلة طيران خارجية، بعد قرار مجلس الوزراء استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح، وذلك من مطار زيورخ بسويسرا، حسب جدول التشغيل لحركة الطيران الخارجي للمطار.

ومن المقرر ان تنظم ادارة المطار احتفالية لاستقبال اول رحلة تصل المطار منذ توقف حركة الطيران الخارجي بسبب فيروس كورونا.

كان ١١ فندقا بمرسي علم استقبل نحو ١١ ألف مصري من العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي.