شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: 77 مرشحًا محتملًا لـ«الشيوخ» خضعوا للكشف الطبي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إنه تم توقيع الكشف الطبي الشامل على 9 مرشحين جدد محتملين لانتخابات مجلس الشيوخ، الأربعاء، بالمستشفيات الخمس المخصصة لهذا الغرض في الإسكندرية.

وأوضح «عبدالغني» أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 77 مرشحًا منذ فتح الباب وحتى الآن، حيث جرى تخصيص 5 مستشفيات لفحص المرشحين، وهى مستشفيات العامرية العام ورأس التين العام والجمهورية العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ومستشفى القباري العام وشرق المدينة التابعتين لأمانة المراكز المتخصصة علاوة على المجلس الطبي العام بالإسكندرية.

وأشار إلى أن الفحص عبارة عن كشف طبي ظاهري يشمل الباطنة والعظام وغيرها، ثم إخضاع المرشحين لفحص طبي للأمراض النفسية والعصبية في المجلس الطبي العام «القومسيون» فضلاً عن أخذ 4 عينات بول ودم لكل مرشح على أن يتم التحفظ على العينات ووضعها في شيء مغلق تمامًا وتم إرسالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة بهدف كشف تعاطي المرشح مخدرات أو مسكرات من عدمه على أن تعود النتيجة مغلقة تمامًا وسرية، وإذا طلب أي مرشح تظلم من النتيجة يتم إرسالها من جديدة إلى فرع آخر من فروع المعامل المركزية لتحليلها مرة أخرى لضمان الحياد والنزاهة.

ولفت وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية إلى أن المستشفيات الخمسة مستمرة في عملها حتى يوم 18 يوليو الجاري، لافتًا إلى أن إجراء الكشف الإكلينيكي وسحب العينات لتحليل المخدرات يتم بالمستشفيات المحددة من الساعة 9 صباحًا وحتى 7 مساء يوميًا، بما فيها الجمعة، أما مواعيد الكشف بالقومسيون الطبي تتم من الساعة 1 ظهرًا حتى 7 مساءًا.

وأوضح أن إجمالي تكلفة الكشف الطبي المحددة من قبل وزارة الصحة هي 2850 جنيه، مشيرًا إلى أن المجلس الطبي العام سيقوم بإخطار المتقدمين بنتيجة الكشف الطبى خلال 72 ساعة من تاريخه.

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