شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة 137 فدانًا بحي الجناين في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي الجناين بالسويس، حملة لتنفيذ قرارات إزالة لـ٧ حالات تعدي على أملاك الدولة الزراعية وولاية الثروة السمكية بمساحة ١٣٧ فدانا، وإزالة ٤ حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة ٥.٧ قيراط بمنطقه شندوره بحي الجناين. شارك في الحملة كل من اللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، وعالية فريد، رئيس حي الجناين، والضبع ناشد، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة السويس. كما شارك في الحملة عدد من ضباط وقوات من مديرية الأمن وقسم شرطة الجناين ومديري ادارة الإشغالات والمرافق والشئون القانونية والمتابعة بالحي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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