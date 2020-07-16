شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: إزالة 52 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إزالة 52 تعديًا على مساحة أرض تبلغ 5261 مترًا مربعًا من الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية وكذلك البناء المخالف في مراكز حوش عيسى والدلنجات وشبراخيت ودمنهور وأبوحمص، وذلك ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز حوش عيسى بتنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 2290 مترًا مربعًا بقرية الكوم الأخضر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، كما تم إزالة 9 تعديات على أملاك الصرف والإصلاح الزراعى على مساحة 1100 مترًا مربعًا بمركز الدلنجات عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض والخرسانة الأسمنتية، وكذلك وقرار إزالة لتعدٍ بالبناء على حرم الصرف الزراعى على أرض مساحتها 756 مترًا بعزبة الشرقاوى بقرية إفلاقة التابعة لمركز دمنهور.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بتنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الطرق بقرية محلتصا بمساحة 456 مترًا مربعًا، ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبوحمص 13 قرارًا بإزالة لأسوار مقامة على أراض زراعية مملوكة للدولة تابعة للصرف على مساحة 307 مترًا، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى 13 قرار إزالة لتعديات على أرض أملاك الدولة تبعية هندسة الطرق والرى بمساحة 352 مترًا مربعًا.

وشدد «آمنة» على تكثيف حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين وتأكيدًا لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

إزلة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 16 فى البحيرة

إزلة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 16 فى البحيرة

إزلة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 16 فى البحيرة

إزلة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 16 فى البحيرة

إزلة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 16 فى البحيرة