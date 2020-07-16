شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار الذهب اليوم.. و«عيار 21» يسجل 803 جنيهات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً طفيفاً في البورصات العالمية، بنحو ٢ دولار للأونصة، لتسجل ١٨١١دولار، الخميس، مقابل ١٨٠٩ دولار، الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤» في الصاغة المصرية ٩١٩ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٠٣ جنيهات، وسجل «عيار ١٨» ٦٨٨ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٥ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٤٢٥ جنيهاً.

وأضاف «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «أسعار الذهب ترتفع عالمياً، نتيجة لزيادة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نتيجة المخاوف من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق المحلي».

وأوضح عضو شعبة الذهب أن «أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار».

وأكد أن «السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجه لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات».

كانت أسعار الذهب سجلت استقرارًا في السوق المحلي، الأربعاء، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٩١٥ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٠٠ جنيه، وسجل «عيار ١٨» ٦٨٠ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٠ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٤٠٠ جنيهاً.

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