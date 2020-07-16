شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقى يرصد رحلة ما يحدث لجسم الإنسان بعد الوفاة بعنوان "ما بعد الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما بعد الموت، لحظات وساعات وسنوات لايعرف فيها أحد ماذا يحدث لجسم الإنسان فى قبره، وكيف يتحول من جسد متكامل ينبض بالحياة، إلى تراب، وكم من الوقت تستغرق تلك الرحلة، وما هى التفاعلات التى تحدث داخل الجسم قبل الموت مباشرة، وسر الشهقة التى تحدث عند الوفاة، هل هى خروج الروح، أم لها سبب أخر، كل تلك الأسئلة يجيب عنها الفيلم الوثائقي القصير " مابعد الموت".

أرقام هامة الفيلم كتبه تامر إسماعيل صالح، وراجعه علميا الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي، ويرصد الرحلة بالتفاصيل والشرح العلمي لحظة بلحظة وليلة بليلة داخل القبر، وحتى مرور 100 عام على الوفاة.

قناة الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وثائقى يرصد رحلة ما يحدث لجسم الإنسان بعد الوفاة بعنوان "ما بعد الموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.