شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 3152 راكباً على متن 19 رحلة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس 19 رحلة دولية قادمة من عدة عواصم غربية وعربية وأفريقية وعلى متنهم 3152 راكباً

وقالت مصادر بمطار القاهرة بان المطار أستقبل صباح اليوم عدد 19رحلة دولية قادمة من دبى والشارقة وأديس أبابا ومسقط وجدة كذلك رحلة شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت بألإضافة إلى عدة رحلات قادمة من الشارقة واليمن ودبى وأبوظبىً والقسيم

وخصع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.