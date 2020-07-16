شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تلتقى متعهدى جمع الأرز استعدادا لموسم السحابة السوداء 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إن فرعها الإقليمى بوسط الدلتا، عقد اجتماعا موسعا مع المتعهدين أصحاب مواقع تجميع قش الأرز وأعضاء لجنتى المواقع والمعدات من الفرع لمناقشة آلية العمل خلال المنظومة من تلقى طلبات الشباب لفتح مواقع جديدة للعمل بمجال مشروع جمع وكبس وفرم قش الأرز وبيعه كسماد عضوي، وذلك فى إطار الاستعداد لموسم السحابة السوداء 2020 وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالبدء فى التنسيق والتواصل مع المتعهدين أصحاب مواقع تجميع قش الارز من الشباب بالمحافظات التى بها مساحات أراضى زراعية مزروعة بالارز، وتشديدها على العمل على نشر ثقافة استثمار قش الأرز كمورد للعديد من المشروعات للشباب.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أن الاجتماع ناقش تأجير المعدات التى تقدمها وزارة البيئة بإيجار رمزى للشباب من أصحاب المواقع كدعم لهؤلاء الشباب ، حيث تلقى الفرع عدد 52 طلب لفتح مواقع جديدة بمحافظتى الغربية بواقع عدد 14 موقع ومحافظة كفرالشيخ بعدد 38 موقع وجارى دراسة هذه الطلبات ومعاينة هذه المواقع وفقا للإشتراطات المنظمة لهذا الشأن و ايضا التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات لاختيار مواقع مناسبة قريبة من المساحات المنزرعة بالارز.

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وفى سياق متصل، تم الاستجابة لشكوى مواطنى قرية محلة روح بمدينة طنطا عن التضرر من احدى الورش بالقرية حيث تم تشكيل لجنة من التفتيش البيئى ومعمل الفرع الإقليمي بوسط الدلتا والتوجه الى المنشأة محل الشكوى وتم عمل القياسات اللازمة وذلك للتأكد من عدم وجود أي ملوثات ناتجة عن العملية الصناعية بهذه المنشأة، وأنها ملتزمة بيئيا بجميع الأوضاع البيئية ومتوافقة مع الاشتراطات والقوانين البيئية.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة متابعة شكاوى المواطنين الوارده للوزارة والافرع الاقليمية والعمل على ازالتها والانتهاء من اسباب الشكوى ، وتشديد الرقابة والتفتيش على المصانع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.