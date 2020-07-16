شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" تناقش تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على الناحية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا تحت عنوان "الإعلام وأزمة كورونا.. الأبعاد والتداعيات"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية.

ويتضمن البرنامج عقد ثلاث جلسات، تبدأ بالجلسة الافتتاحية وتلقى فيها الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية كلمة ترحيب بضيوف المنصة الإلكترونية، وتوضيح الأبعاد والتداعيات التى دعت كلية الإعلام إلى تنظيم المؤتمر.

ويعقب ذلك كلمة كل من الدكتور محمد سامى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتورة رنا أحمد الحجة مديرة إدارة البرنامج بمنظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتور حنان جنيد أمين عام المؤتمر وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر سيعقد عبر منصات التواصل عن بعد، بمشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء ومراكز البحث العلمي ووزراء دولة سابقين، وكوكبة من. الإعلاميين،وتتم المشاركة كاملة إلكترونيا.

وحسب البرنامج المعلن، ينظم المؤتمر جلستين فى وقت متزامن فى الساعة الواحدة إلا الربع (12,45) دقيقة، وتستمران حتى الساعة الثانية ظهرا.

ويناقش المشاركون عبر المنصة الإلكترونية فى الجلسة الأولى التى ترأسها الدكتورة هويدامصطفى، محورين موضوعيين، المحور الأول وهو تحت عنوان "الإعلام والتعليم وإدارة الأزمة"، والمحور الثانى وهو تحت عنوان "التعليم الإليكترونى فى الجامعات".

وتتطرق الجلسة الأولى فى محورها الموضوعى الأول "الإعلام والتعليم وإدارة الأزمة"، إلى تناول عدد من الموضوعات الفرعية وهي، (دور الإعلام في التوعية من مخاطر فيروس كورونا، مواجهة الإعلام لمحاولات التشكيك وترويج الشائعات وكيفية تقديم المعلومات، دور الإعلام في تشكيل الرأي العام في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وإعلام المواطن، الإعلام وكيفية إبراز التحديات وجهود الدولة، دور الإعلام في الدعم المعنوي للفريق الطبي والمواطن، والإعلام وتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي أثناء الأزمات).

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ثم تناقش الجلسة المحور الموضوعي الثاني فيها وذلك تحت عنوان "التعليم الإليكتروني في الجامعات"، حيث يتعرض المشاركون لمناقشة (كيفية تطبيق نظام "الهجين" وإجراء التوازن بين التعليم عن بعد online والتعليم المباشر، مميزات التحول للتعلم الإليكترونية باستخدام النظم والبرامج الإليكترونية، ودور الإعلام في استخدام الطلاب للمنصات والبرامج التعليمية الإليكترونية).

ومن المقرر أن يشارك في هذه الجلسة كمتحدثين كل من اللواء حسام أنور، عضو لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة سلوى العوادلي، وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمادة محمد كامل، خبيرة إدارة الأزمات، و سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء، وخالد سعد، كبير مذيعي القناة الأولى، وبمشاركة المعقبين كل من الدكتور محمود علم الدين والدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذي الصحافة بالكلية.

وتناقش الجلسة الثانية، محورين موضوعيين، الأول وهو "البحث العلمي والاقتصادي وتجربة كلية الإعلام للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا"، المحور الموضوعي الثاني تحت عنوان "الدراسات العليا والتحول الإليكتروني".

وخصص المنظمون المحور الأول للجلسة الثانية "البحث العلمي والاقتصادي وتجربة كلية الإعلام للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا" لمناقشة موضوعات "دور الإعلام في إدارة أزمة كورونا ومواجهة الشائعات والأخبار المزيفة، المعالجة الإعلامية لأزمة كورونا وطرق المواجهة والوقاية، إضافة إلى تناول دور الإعلام الجديد في التوعية ورصد الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بالأزمة".

وترأس الجلسة الثانية د. حنان جنيد، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الجلسة كمتحدثين كل من الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، الدكتورة هبة السمري، وكيلة كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا، الدكتور حسن سلامة، رئيس قسم الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وبمشاركة المعقبين كل من الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتور شيماء ذو الفقار رئيس الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام.

وتتطرق الجلسة الثانية في محورها الموضوعي الثاني "الدراسات العليا والتحول الإليكتروني" لمناقشة نقطتين مركزيتين، الأولى حول كيفية تطوير البحث العلمي في إطار المستجدات التي أفرزتها أزمة فيروس كورونا، والنقطة الثانية لتناول كيفية تأهيل الطلاب على استخدام المنصات والبرامج الإليكترونية.

ومن المقرر في أعقاب انتهاء الجلستين الأولى والثانية للمؤتمر، الإعلان عن توصيات المؤتمر.