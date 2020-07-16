شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنهى فحص 713 ألف طن بطاطس تصدير .. و19600 طن تقاوى كسر محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من موسم فحص وفرز بطاطس المعدة للتصدير لدول العالم بإجمالى 713 ألف طن، مضيفة أن معامل مشروع العفن البنى تعمل حاليا في فحص تقاوى البطاطس المحلية استعداد لزراعتها في الموسم الشتوى.

وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، في تصريحات " الخليج 365 "، أن إجمالى ما تم فحصة من تقاوى الكسر المحلى بلغ 16900 طن وجارى الفحص والفرز.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى آواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

كانت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، أكدت إن انشاء وحدة الرصد والمتابعة لمشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ، بعد لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول البطاطس فى المناطق الخالية من العفن البني سنويا، اضافة إلي بعد المسافات بين المزارع و اختلاف توزيعها على جميع محافظات الجمهورية.

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وأكدت نجلاء بلابل ، أن وحدة الرصد تم العمل بها ومن آليات عمل الوحدة الجديدة، تعمل بتقنية الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وهذه التقنية تطبق في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، وتتبع التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء عليها، وتساعد في وضع الحلول اللازمة لمتابعة حالة الأراضى الزراعية مثل دراسة ملوحة التربة، انخفاض مستوى الماء بالأراضي ، متابعة صحة النباتات كذلك يمكن استخدامها فى دراسة التوسع الزراعي وتتبع مساحات الأراضى المستصلحة والمستزرعة حديثا والتي يتم إضافتها للرقعة الزراعية.

وأوضحت، أنه تم تطبيق هذه التقنية في أعمال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وذلك لمواكبة للتكامل مع منظومة التحول الرقمي لجميع البيانات الحكومية، حيث تم ميكنة دورة العمل رقميا بداية من مهندسي المناطق الخالية في الحقول إلى متخذ القرار وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية، فضلا عن متابعة أماكن الزراعات المتباعدة بالصور الفضائية بشكل دوري ومنتظم، لافتة الى انه تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمناطق الخالية لمحصول البطاطس.