شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الفرق النهائية بـ"عين شمس" والجامعة: الدخول قبل اللجنة بساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت اليوم امتحانات الفرق النهائية بجامعة عين شمس ، حيث انطلقت أعمال الامتحانات بمختلف الكليات وسط اجراءات احترازية مشددة لتعقيم الطلاب والكشف الحرارى قبل دخول اللجان، فيما تبدأ أعمال الامتحانات بكليتى الهندسة والصيدلة من الأسبوع المقبل، ورفعت جامعة عين شمس، حالة الطوارئ، تزامنا مع انطلاق ماراثون امتحانات الفرق النهائية، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال يوليو الجارى، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتخرج.

واستعدادا لامتحانات الفرق النهائية، اتخذت جامعة عين شمس كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد ، و وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

ويخوض ماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس 49,500 طالب على مستوى كليات الجامعة، وتتراوح فترات الامتحانات في اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما فى ( كلية الهندسة - طب الأسنان – الصيدلة – التمريض ) ، أو فترتان كما فى كليات (الطب - الحاسبات و المعلومات- الألسن – التربية – التربية النوعية – العلوم – الحقوق) ، أو أكثر من فترتين لتصل إلى ثلاث أو أربع فترات مثل كليات (التجارة – الآداب – البنات ).

وشهدت البوابات الرئيسية بجامعة عين شمس ، اجراءات احترازية مشددة ، وذلك تزامنا مع توافد طلاب الفرق النهائية لأداء امتحان الفصل الدراسى الثانى .

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وحرص أفراد الأمن على البوابات الرئيسية على الكشف الحرارى على الطلاب ، فضلا على التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة ، وعدم السماح لأى طالب الدخول بدون الكمامة فضلا عن توجيه الطلاب لأماكن اللجان.

وأكدت جامعة عين شمس ، أن متوسط عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفرق النهائية ، في الفترة الواحدة بالكليات ما بين 200 - 1200 طالب تقريباً وفقًا لعدد طلاب كل كلية.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم تنفيذ حملة تطهير و تعقيم شاملة لكافة الأبنية و مشتملاتها وملحقاتها بالإضافة إلى اللاندسكيب و الحرم الجامعي و الممرات و جميع المداخل و المخارج، كما تمت مراجعة كافة منافذ التهوية بأماكن انعقاد لجان الامتحانات سواء (مدرجات – قاعات وسكاشن – معامل – ممرات) .

كما أشارت الجامعة، إلى أن من بين الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها استقبال الطلاب يوم الامتحان قبل موعد دخول اللجان بساعة وذلك من خلال العديد من المنافذ بكل كلية تجنباً لحدوث أي تزاحم ، هذا إلى جانب تحديد مسارات إجباريه لدخول وخروج الطلاب للجان ؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان و تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري للدخول والخروج.