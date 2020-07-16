شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تتلقى 150 ألف طلب إلكترونى للتحول من من الممارسة إلى عدادات كودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريراً يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية، موضحا أنه حتى منتصف يوليو الجارى أى بعد أسبوعين من تفعيل المنصة استقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة.

وتلقت المنصة حتى الآن حوالى 150 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وتستقبل المنصة أيضاً عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

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وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.

كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.