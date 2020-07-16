شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 43 رحلة دولية لنقل 4842 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير اليوم الخميس شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى 43 رحلة طيران دولية تنقل خلالها 4842 راكبا، وقالت مصادر بالمطار أن مصر للطيران ستسير على مدار اليوم الخميس 23 رحلة سفر لنقل 1586 راكبا إلى وجهات نيويورك لندن باريس بانكوك فرانكفورت ميلانو أديس أبابا أثينا بروكسل نيروبى والعديد من العواصم الأخرى.

كما تسير 20 رحلة عودة على متنها 3265 راكب من العديد من المدن منها نيويورك لندن وباريس وأثينا وميلانو والشارقة ودبى وجده وأديس أبابا.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

ويتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.