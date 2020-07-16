السيسي للقبائل الليبية: هدفنا تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل المستقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشايخ واعيان القبائل الليبية علي ان الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من اجل مستقبل افضل لبلاده وللاجيال القادمة من ابنائه. Advertisements صرح بدلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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