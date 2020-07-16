شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 20 دولة تجري تجارب على 5 آلاف مريض للوصول لعلاج لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورأمجد الخولي، استشارى الوبائيات، منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 20 دولة حول العالم تقوم بتجريب على أدوية مختلفة علي أكثر من 5 آلاف مريض للوصول إلى علاج لكورونا.

وأضاف الدكتور أمجد الخولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الأن أنه يجب الحرص علي التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من المرض.

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وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أن نُظُم ترصُّد الإنفلونزا فى إقليم شرق المتوسط، بالغة الأهمية فى دعم اكتشاف حالات فيروس كورونا كوفيد-19 المُشتبه فيها والمؤكدة، محذرة من تعطل ترصد الأنفلونزا الروتينى بسبب جائحة كورونا، مما يجعلنا غير مستعدين إذا حدثت جائحة جديدة للأنفلونزا.

وقال الدكتورة أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، فى إطار النُّظُم الحالية لترصُّد الإنفلونزا، يأخذ العاملون الصحيون عينات من المرضى الذين يلتمسون علاجاً لأمراض شبيهة بالإنفلونزا ولعدوى تنفسية حادة وخيمة، ونجحت المواقع الخافرة لترصُّد الإنفلونزا، الموجودة بجميع بلدان الإقليم، فى الكشف عن المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وضمان الإبلاغ عن حالات الإصابة وتشخيصها وعلاجها على الوجه الصحيح من أجل الحد من انتشار المرض وتوجيه جهود الاستجابة.