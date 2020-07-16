شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقي اليوم مشايخ وأعيان القبائل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، ويعقد اللقاء تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ومصير واحد" صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يلتقي اليوم مشايخ وأعيان القبائل الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.