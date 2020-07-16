شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي مشايخ وأعيان القبائل الممثلة لأطياف الشعب الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، صباح الخميس.

وفي وقت سابق، قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، محمد المصباحي، إن وفد القبائل الذي وصل إلى مصر، الأربعاء، يمثل طوائف الشعب الليبي.

أضاف «المصباحي»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء: «الوفد يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن دعمه لمصر»، مردفًا: «نحن في حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي».

وتابع: «الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق»، مردفًا: «أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد، ونريد تحرير ليبيا بالكامل»، مشيرًا إلى أن الوفد الليبي يضم قبائل من المنطقة الغربية.