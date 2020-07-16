شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها تتابع الامتحانات بـ«هندسة شبرا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلية الهندسة بشبرا لمتابعة سير أعمال الامتحانات، حيث اطمأنت على انتظام لجان الامتحانات بالكلية، وتوفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب في ظل الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشادت «مصطفى» بإستعدادات الكلية لأعمال الإمتحانات وتواجد القيادات والأساتذة داخل اللجان لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.

وعقدت نائب رئيس الجامعة لقاء موسعا مع الدكتور رجب مجاهد، عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور تامر سمير، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة رمضان وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ومجموعة من قيادات الكلية.

واستمعت «مصطفي» خلال اللقاء إلى شرح من العميد حول رؤية الكلية وأنشطتها المتعددة في مجالات خدمة المجتمع والبيئة وكذلك اسهاماتها المتميزة في المشروعات القومية المرتبطة بهذا المجال.

وخلال زياراتها للكلية، تفقدت نائب رئيس الجامعة المتحف الخاص بقسم هندسة المساحة، الذي تنفرد به كلية الهندسة بشبرا عن نظرائها من كليات الجامعات المصرية، حيث استمعت إلى عرض من الدكتور عمرو حنفي رئيس قسم هندسة المساحة، الذي ألقى الضوء على تاريخ تطور أجهزة علوم المساحة خلال القرن الماضي والمعروضة ضمن مقتنيات المتحف والتي تعود إلى تاريخ إنشاء الكلية منذ أكثر من 50 عاما.

وحرصت «مصطفى» على متابعة الشرح التفصيلي الذي قدمه الدكتور أيمن الشهابي، الأستاذ بقسم المساحة حول منظومة المسح الأرضي، باستخدام محطة الليزر ثلاثية الأبعاد، والتي تمثل أحدث التقنيات العلمية حيث يمكن من خلالها الرفع الدقيق للمنشآت الأثرية وتوثيقها بالإضافة إلى العديد من التطبيقات في مختلف الأعمال الإنشائية.

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وأكدت نائب رئيس الجامعة على استمرار التنسيق والتعاون في العديد من المجالات التي تساهم في خدمة وتطور المجتمع.

الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها فى هندسة شبرا

الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها فى هندسة شبرا

الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها فى هندسة شبرا

الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها فى هندسة شبرا