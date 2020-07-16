شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 253 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ بدء الموجة 16 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ 253 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ انطلاق الموجة لإزالة التعديات، مشيراً إلى تنفيذ 90 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 8981 م2، وتنفيذ 163 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 130 فدان و19 سهم بمختلف جهات الولاية.

وأوضح المحافظ أنه وفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية، تمت إزالة 10 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة، الأربعاء، و47 حالة تعدى على الأراضى الزراعية.

وانطلقت الموجة الـ16 لإزالة التعديات 8 يوليو وتستمر حتي 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون، وتشمل جميع الأراضى التي لا يجوز تقنيها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.