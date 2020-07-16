شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية تركيب شريحة ومسامير لمريض كورونا في «بنها التعليمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفي بنها التعليمي إجراء عملية تركيب شريحة ومسامير بالفخذ لمريض كورونا بأيادي اطباء وتخدير وتمريض وعمال بقسم العمليات بالمستشفى، بقيادة الدكتور هاني عفيفي، رئيس قسم العظام.

وتوجهت الدكتورة امنية محمود، مدير المستشفي، بالشكر للفريق الطبي على جهوده في اتمام العملية بنجاح، موضحة ان المريض بحالة جيدة وحالته مستقرة.

في السياق، كان مستشفي بنها التعليمي أجرى عملية جراحية لشاب مصاب بفيروس كورونا، 20 سنة، كان يعاني من إلتهاب شديد بالزائده الدوديه والتهاب بالغشاء البروتوني للبطن.

واوضح الدكتور باسم سعد، استشاري العزل بالمستشفي، أن حالة المريض كانت في وضع حرج للغاية نتيجة مرور الوقت عليه بعد رفض عدد من المستشفيات استقبال الحالة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وعلي الفور تم إستقبال المريض في مستشفي بنها التعليمي ودخوله غرفة العمليات، وقام فريق طبي بقياده الدكتور محمد غريب، طبيب مساعد الجراحه العامه والمناظير، وتم تخدير الحاله بواسطه الدكتورة شيماء عادل، نائب التخدير بمستشفي بنها التعليمي، وتم إجراء العملية بنجاح.

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