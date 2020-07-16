شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 تعديًا على أراضي الدولة بمساحة 37 فدانًا في السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة السادات، قيام حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية لإزالة تعديات على اراضى املاك دولة بناحية كفر داوود، في اطار تنفيذ الموجة 16 لازالة التعديات واستعادة هيبة الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 11 حالات تعدي على أرض أملاك دولة أرض زراعية بمساحة 7 فدان، ومكامير فحم بمساحة 30 فدان، بمنطقة المحجر بكفر داود مركز السادات.

من جهته، قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالي عدد الحالات التي تم تنفيذها منذ بدء الموجة 16 بلغ 196 حالة، حيث تم تنفيذ إزالة 80 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 7 الأف و393 م2، وإزالة 116 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 92 فدان بمختلف جهات الولاية.