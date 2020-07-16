شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط دقيق فاخر وعلف وذرة صفراء مجهولة المصدر في حملات تموينية بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، انطلاق عدد من الحملات التموينية التي يشنها مجلس المدينة بالاشتراك مع التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر جنحة أمن دولة لصاحب محل بقالة لحيازته طن دقيق فاخر مجهول المصدر، وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها.

وتم تحرير محضر جنحة أمن دولة لصاحب محل ادوات كهربائية لحيازته 4000 ريموت كنترول مجهول المصدر، وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها. وقال «سرور» إنه تم تحرير محضر ضد صاحب محل اعلاف لضبط 60 شيكارة علف مجهولة المصدر، وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، وحيازة طن ذرة صفراء مجهولة المصدر، وتم تحرير محضرين جنحة أمن دولة لمحلين بقالة تموينية لقيامهما ببيع كمامات وهمية. من جهة أخرى، تم المرور على عدد من المخابز وتحرير 11 مخالفة مواصفات، و13 مخالفة وزن، و12 مخالفة عدم إعلان مواعيد التشغيل، و11 مخالفة عدم نظافة أدوات العجين، و7 مخالفات أخرى متنوعة.

وأكد «سرور» استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار والمخابز والرقابة عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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