شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات الخليج 365.. ارتفاع سعر الذهب.. وطرق حجز قطار في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدم الخليج 365 موجز الخدمات اليومى، من تقديم الزميلة نسرين فؤاد، والذى استعرضت خلاله العديد من الأخبار الخدمية، التي تهم كل مواطن مصري صباح اليوم الخميس 16 يوليو 2020، والتى أعدها الزميل محمود حسن. وتناول وجز الخدمات العديد من الاخبار جاء أبرزها:



طرح هيئة السكة الحديد صباح اليوم الخميس، أمام المسافرين للحجز مقاعد قطارات عيد الأضحى التي ستتحرك في يوم 30 يوليو والذي يوافق وقفة عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجز مقاعد القطارات ابتداء من الساعة السابعة ونصف صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى، وبحد أقصى أربعة تذاكر لكل راكب.

وفى السياق نفسه أعلنت هيئة السكة الحديد الدفع بـ 4 قطارات يومية للسفر إلى صعيد مصر، تتاح للحجز قبل موعدها بـ 24 ساعة فقط، وذلك بداية من 25 يوليو الجارى، على أن يستمر تشغيلها حتى 11 أغسطس المقبل.

وستعمل تلك القطارات الإضافية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، ولن يكون متاحا حجزها سوى من خلال شباك التذاكر بالمحطات الرئيسية.

كما استعرض الموجز، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "كرامة" الذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

ويتم الصرف لمستفيدي برنامج "تكافل" والذين يبلغ عددهم حوالى 2.4 مليون مستفيد اعتبارًا من الأحد ولبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

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أما بالنسبة لحالة الطرق عاد طريق الواحات بمحافظة الجيزة للعمل من جديد، بعد إغلاقه ليلة أمس عند تقاطعه مع طريق "أحمد زويل" لمدة 6 ساعات بسبب تركيب وإحلال كابلات كهربائية خاصة بمحطة مياه الشرب.

وعادت حركة السير الطبيعية للطريق، بعد أن قامت الإدارة العامة للمرور بتسيير الحركة عقب انتهاء الإصلاحات.



نسرين فؤاد1

واستعرض الموجز إعلان شركة مياه الشرب بالجيزة ، عن قطع المياه عن مناطق البوهي والمنيرة في إمبابة، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت وذلك نظرا لأعمال انشاءات مترو الانفاق.

ودعت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع أو الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى لطلب عربات المياه.

أما عن أسعار العملات فقد ثبت الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث سجل في إقفال أمس الأربعاء ، سعر 15 جنيه و 91 قرشا للشراء.

ويشهد سعر الدولار الأمريكي منذ بداية يوليو انخفاضا متتابعا في البنوك المصرية.

وسجل سعر الذهب أمس ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين ليعود للصعود فوق 800 جنيها للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 801 جنيها للجرام.

وتطرق الموجز لأحوال الطقس اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة كما تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، ومعتدل على صعيد مصر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.