شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 128 رحلة دولية لتسفير 13670 راكبا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 128 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات فى العالم ومن المنتظر أن ينقل المطار على متن تلك الرحلات 13670 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أن تشغيل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الخميس يشهد ارتفاع نسبة التشغيل فى عدد من الجهات الدولية المختلفة، مقارنة بالأسبوع المنتهى منذ بدء استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجارى بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وأضافت المصادر أن تشغيل اليوم الخميس يتضمن 65 رحلة سفر تنقل على متنها 4194، فى حين يستقبل المطار 63 رحلة وصول على متنها 9476 راكب، إلى عدة وجهات، سواء أمريكية أوربية أو عربية أسيوية إفريقية.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة