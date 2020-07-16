شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل اللبنانية تحذر الكفلاء من حجز جواز سفر وإقامة الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى بيروت - لبنان فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى أن وزارة العمل اللبنانية شددت على الكفلاء عدم حجز جواز سفر وإقامة العاملين الأجانب الوافدين.

وأكدت وزارة العمل أنها لن تتوانى عن ملاحقة الكفلاء المخالفين والذين يعمدون إلى حجز الأوراق الثبوتية للعاملين لديهم مشدده على ضرورة أن تبقى هذه الأوراق الثبوتية ومنها جواز السفر والإقامة الأصليين بحوزة العاملات والعمال الأجانب.

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وكانت وزارة العمل اللبنانية قد تبين لها أنه علي الرغم من كل التحذيرات السابقة إلا أن بعض أصحاب العمل ما زالوا يعملون إلى ترك العاملات لديهم أمام سفارات بلادهم، الأمر الذى يشكل خرقاً أهم موجب من موجبات المتمثل بتأمين الرعاية والحماية الضرورية للعاملين لديهم.

كما تبين للوزارة أن الكثير منهم يعمدون إلى حجز الأوراق الثبوتية للعاملات والعاملين لديهم ، الأمر الذي يشكل خرقا لحق التنقل المصان بموجب الدستور اللبنانى، مؤكده على مضامين بياناتها السابقة، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المخالفين بكل الوسائل القانونية المتاحة، مع التشديد على ضرورة أن تبقى الأوراق الثبوتية، ومنها جواز السفر والإقامة الأصليين بحوزة العاملات والعمال الأجانب.

وفى سياق آخر قررت وزارة العمل اللبنانية تمديد العمل بقبول الفحوصات المخبرية المطلوبة لإنجاز معاملات المستخدمين الأجانب التى تجرى فى المختبرات والمستشفيات الخاصة حتى 31 ديسمبر 2020، نظراً لاستمرار الظروف التى يمر بها لبنان نتيجة جائحة "كورونا".