شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 25 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد 9 من الشباب من بينهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المرتدة المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذي وصل عددهم 173 شاباً .

تلقي وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من أحمد طليب ، مدير المديرية أوضح فيه أنه تم خلال يونيو الماضي صرف 25 ألف جنيه رعاية صحية وإجتماعية لنحو 9 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة داخل المديرية .

وقال : إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 196 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

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وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج 145 شاباً من بينهم شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاصوالاستثماري من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المرتدة وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

وأشار وزير القوى العاملة، إلي زيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة لـ 418 عاملا وتم استخراج كارنيهات لهم ، ليصبح عدد المستفيدين من المنح وكافة المميزات إلي 5350 عاملاً مسجلين بالوحدة داخل المديرية .