شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إنهاء التعاقد مع الشركات المنفذة لنفق ومحطات مترو الهرم خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس آخر المستجدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق، وذلك بحضور ممثلى الجايكا فى مصر وطوكيو ومسئولى وزارة النقل.

فى بداية الاجتماع، أشاد وزير النقل بالتعاون مع الجانب اليابانى فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال النقل، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الحرص على استمرار التعاون بين الجانبين المصرى واليابانى فى تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو.

وأكد الوزير على قدرة الشركات المصرية على تنفيذ الخط الرابع للمترو بما اكتسبته من خبرات سابقة فى المشاركة فى أعمال الخط الأولى والثانى والمرحلة الاولى والثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق وكذلك القيام بتنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث بالكامل وأنفاق قناة السويس بمفردها ولكن هناك رغبة من الجانب المصرى فى اشتراك الشركات اليابانية فى تنفيذ المشروع من منطلق الحرص على استمرار التعاون بين وزارة النقل والشركات اليابانية ومؤسسة الجايكا.

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ولفت الوزير إلى أهمية العمل على بدء تنفيذ الأعمال على الأرض سواء بالشركات المصرية أو بالتعاون بين الشركات المصرية واليابانية وتحت اشراف الاستشارى اليابانى مشيرا الى أنه تم انهاء التعاقد على الانظمة والاجهزة للمرحلتين بالكامل مع تحالف شركتى (ميتسوبيشى وتالس) و جارى إنهاء التعاقد على الوحدات المتحركة مع شركة ميتسوبيشى العالمية وعلى الاعمال الانشائية للخط والتبطين للنفق وانشاء المحطات مع الشركات المصرية واليابانية خلال شهر.

وأكد الوزير ان مصر أصبح لديها شركات محترفة تتمتع بخبرة وكوادر متميزة لتنفيذ اى مشروعات انفاق وتمتلك المعدات وماكينات الحفر التى تؤهلها للعمل سواء داخلها او خارجها وكذلك قدرتها على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للتنفيذ وطالب وزير النقل مؤسسة الجايكا اليابانية بإصدار شهادة عدم الممانعة لمجموعة اعمال الجزء الغربى بطول 14 كم والذى يمتد فى المسافة بين الجيزة وحدائق الاشجار بـ 6 اكتوبر والتى ستقوم بتنفيذها الشركات المصرية كما أكد على ثقته على استمرار التعاون مع الشعب اليابانى المحب للحياة والانسانية ومع الحكومة اليابانية وحرصهما على التعاون ونقل التكنولوجيا اليابانية الخاصة بمجال مترو الانفاق الى الجانب المصرى .

ومن جانبة اشاد السفير اليابانى بجهود وزارة النقل فى تطوير كافة قطاعات المنظومة مؤكدا حرص الجانب اليابانى على استمرار التعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة وافاد وزير النقل بضرورة المتابعة بين الجانبين عقد اجتماعات مكثفة ومستمرة مع السفير اليابانى ومسئولى الجايكا وهيئة الانفاق للاتفاق على كافة الامور الخاصة بالبدء فى تنفيذ المشروع بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الجانبين .