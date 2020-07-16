توجيهات السيسي لتطوير الجهاز الإداري وتعويض المتضررين من حريق طريق الإسماعيلية أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الجهاز الإداري، والتصدي بحسم لمخالفات البناء، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

وتحت عنوان "السيسي: تطوير الجهاز الإداري للدولة بشكل جذري ... التصدي بحسم لمخالفات البناء والتوجه نحو التوسع العمراني الأفقي"، سلطت الأهرام الضوء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمنزلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بشكل جذري وحديث، بالإضافة إلى صياغة إطار بمفهوم شامل لاستغلال الأصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة بعد إخلائها في إطار حسن إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وضم الاجتماع كلا من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية إلى جانب تعزيز دور شركة العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية مواردها، وذلك لإكسابها القدرة على أداء مهامها في التشغيل والصيانة الدورية عقب الانتقال إليها.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول استعراض قضايا مخالفات البناء خاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك في إطار التوجيه بوقف البناء، حيث وجه السيسي باستمرار المتابعة الدقيقة للموقف من جميع الجوانب بهدف التصدي بحسم لمخالفات البناء والتوجه نحو التوسع العمراني الأفقي للعمل على تخفيف التكدس السكاني.

كما أبرزت "الأهرام" اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت عنوان "مدبولي: بحث تعويض المتضررين من حريق طريق الإسماعيلية"، ذكرت الصحيفة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن المسئولين تواجدوا في موقع حادث طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي عقب وقوعه مباشرة أمس الأول وتضافرت جهودهم لاحتوائه في أسرع وقت ممكن وهو ما ساهم في تجنيب المنطقة مضاعفات خطيرة، لافتا كذلك إلى أن النيابة العامة تجري حاليا تحقيقاتها، لكشف ملابسات هذا الحادث والوقوف على أسبابه بالإضافة إلى اللجان الفنية التي كلف بتشكيلها وزير البترول.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال ترؤس مدبولي أمس اجتماع مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة، وكلف رئيس مجلس الوزراء بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحريق الذي نشب أمس الأول كما طالب ببحث التعويضات للخسائر التي وقعت لعدد من السيارات في هذا الحادث.

وحول أزمة سد النهضة، ذكرت الأهرام تحت عنوان "مصر تطلب إيضاحًا عاجلا من أثيوبيا بشأن بدء ملء سد النهضة"، أن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من الحكومة الأثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله إن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع جاء ذلك ردا على استفسارات صحفية بشأن ما تردد إعلاميا عن بدء إثيوبيا ماء خزان سد النهضة.ذ

وأبرزت صحيفة "الأخبار" حوار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وتحت عنوان "إعلان القاهرة وضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية"، ذكرت الأخبار أن أبوالغيط أكد أهمية مبادرة "إعلان القاهرة" التي تم إعلانها مؤخرًا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي حضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لحل الأزمة الليبية.

وأضافت "الأخبار" أن أبوالغيط شدد، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن الإعلان عن هذه المبادرة في التوقيت الذي تم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعطى لها زخما لتشجيع الأطراف الليبية على وقف القتال والانخراط في عملية السياسية المطلوبة وهو جهد تثمنه غاليا ومسار تدعمه بالكامل ورحب به مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ الأخير ولقى كذلك مساندة عربية وإقليمية ودولية واسعة.

وأشار أبوالغيط إلى أن "إعلان القاهرة " هو مبادرة مهمة ويضع خارطة طريق متكاملة لتسوية الأزمة الليبية، ويرسم خطوات وآليات تنفيذية للتعامل مع الوضع الليبي بكافة جوانبه العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، وبشكل يتسق مع قرارات مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن ويدعم من عملية تنفيذ كل مخرجات مؤتمر برلين.

وحول موقف الجامعة العربية من التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا، أكد أبو الغيط "أن الجامعة موقفها واضح وثابت على طول الخط ومنذ البداية في رفضها و إدانتها لكافة أشكال التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية"، مضيفًا أنها دولة عربية مهمة، وعضو فاعل في الجامعة ولا يمكن أن تقبل الجامعة بأن تكون ليبيا مسرحا للتدخلات العسكرية الاجنبية أو منفذا لتحقيق أجندات خارجية أو أطماع إقليمية في إحدى دولها الأعضاء.

وحول مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا، أبرزت صحيفة "الأخبار" تصريحات وزيرة التخطيط تحت عنوان "مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا ... وزيرة التخطيط : البطالة تراجعت إلى 8 % خلال الربع الأول من العام الحالي"، حيث أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري حقق مجموعة من المؤشرات الإيجابية بالرغم من الأزمة غير المسبوق التي تمر بها مصر والعالم والتى أدت إلى تراجع العديد من الاقتصاديات العالمية.

وأوضحت السعيد، أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا بنهاية العام الحالي يصل إلى 3 %، وذلك وفقا للأرقام المحققة في النصف الأول من العام ونتيجة للسياسات المالية والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي والحكومة لمواجهة جائحة كورونا وأعلنت ان معدلات البطالة انخفضت خلال الربع الأول الحالي إلى 8% من 13% العام الماضي والتضخم الى 5% كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 24%.

وأعلنت وزيرة التخطيط أنه تم إعداد خطة متكاملة لدعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت من جائحة كورونا وأن الحكومة مستمرة في تقديم المساندة لـ 2.6 مليون متضرر وذلك من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنظمة والعمالة المصرية العائدة من الخارج.

كما سلطت الأخبار الضوء على اجتماع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، فتحت عنوان "وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية مع قائد القيادة المركزية الأمريكية"، ذكرت الصحيفة أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية ودعم مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشارت "الأخبار" إلى أن اللقاء تطرق لبحث جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين القوات المسلحة في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجال العسكري.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتحت عنوان "مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: أمن مصر وليبيا "واحد" ومصيرنا "مشترك"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تصريحات العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي بأن أمن مصر وليبيا واحد ومصيرنا مشترك .

ونقلت الصحيفة عن المحجوب قوله في تصريحات صحفية إن الموقف على الأرض في ليبيا أصبح معقدًا بالنسبة لتركيا، لافتا إلى أن أنقرة لا تزال تعول على رفع سقف التصريحات الإعلامية ولكنها في المعركة تخسر كل شيء.

ولفت إلى أن الحديث عن معركة كبرى في سرت خلال ساعات هو مجرد تهويل تركى، منوهًا أن الجيش الوطني الليبي جاهز لمواجهة تركيا.

و بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الوطنية للانتخابات": تتلقى أوراق 569 مرشحًا و القائمة المبدئية .. الأحد" - أن المحاكم الابتدائية في 27 محافظة تواصل تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الخامس وسط إقبال كبير من الأحزاب والمستقلين على القوائم والفردى.

ونقلت الصحيفة عن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، قوله إن لجان المتابعة تواصل أعمالها، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع سير عملية تلقي أوراق الترشح بشكل مستمر، والتي جرت في سهولة ويسر، حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى بشأنها وتستمر عملية تقديم الأوراق لمدة 8 أيام حتى السبت المقبل متضمنة يوم الجمعة كيوم عمل.

وأضاف لاشين، أن لجان المتابعة أغلقت باب الترشح أمس بعد أن تلقت أوراق 569 مرشحًا سواء بالنظام الفردي (مستقل أو حزبي) أو بنظام القوائم.