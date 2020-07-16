شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من قراء الخليج 365 يؤيدون زيادة عدد الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 92 % من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن تأييد زيادة عدد الفصول الدراسية، للحد من الكثافة الطلابية، المطالبات التي تنادى بذلك، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأجري ”الخليج 365” استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في المطالبات التي تنادي بزيادة عدد الفصول الدراسية، للحد من الكثافة الطلابية، ومواجهة فيروس كورونا، وجاءت نتيجة الاستطلاع بتأييد كبير للمطالبات، بينما رفض 8% فقط من المشاركين في الاستطلاع هذه المقترحات.