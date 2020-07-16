شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار «المغربي» نائبًا لرئيس جامعة بنها.. و«مجاهد» عميدًا لهندسة شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارا باستمرار الدكتور حسين محمود المغربي، الأستاذ بقسم الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في كافة مناصبه الإدارية حتى نهاية العام الجامعي والممتد إلى 15/ 9 / 2020.

وأصدر رئيس الجامعة قرارا، الأربعاء، بتكليف الدكتور رجب مجاهد عبدالنبي، الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا، بتسيير أعمال عمادة كلية الهندسة بشبرا.