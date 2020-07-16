شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 3 أحزاب من «القائمة الوطنية» لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد 11 حزبا اجتماعا مغلقا بمقر ائتلاف دعم مصر، الأربعاء، للاتفاق على الشكل النهائى للقائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ تحت شعار «من أجل مصر»، وتقسيم المقاعد الـ100 على الأحزاب المكوِّنة للقائمة، ولم توجه الدعوة لأحزاب العدل والمصريين الأحرار والغد.

وشهد الاجتماع حواراً حول ضرورة الاتفاق على أسماء المرشحين بالقائمة، والتوحد خلف دعوة حزب مستقبل وطن، لمساندة الدولة أمام التحديات التي تواجهها ومحو أي خلافات بين الأحزاب.

وتم الاتفاق على أن يكون الإعلامى يوسف الحسينى، المتحدث الرسمى للقائمة، التي لم يتم الإعلان عنها حتى مثول الجريدة للطبع، إذ قدمت كافة الأحزاب المشاركة قائمة الأسماء الأساسية والاحتياطية لمرشحيها.

وتضم القائمة بشكل نهائى أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والوفد، ومصر الحديثة، وحماة الوطن، والمؤتمر، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والحركة الوطنية المصرية، والإصلاح والتنمية، والحرية المصرى، والتجمع.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه تم تخصيص 10 مقاعد لحزب الشعب الجمهورى في القائمة، فيما تم التنسيق لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية بـ7 مرشحين.

وقال عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، عقب الاجتماع، إنه تم الانتهاء من وضع قوائم التحالف وسط إعلاء المصلحة الوطنية من جانب جميع الأحزاب.

وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لـ«المصرى اليوم»، إن حزبه تقدم بأوراق 7 مرشحين على المقاعد الفردية، وسبق أن قدم أسماء مرشحيه لقائمة حزب مستقبل وطن، دون رد، مؤكداً أن ظروف حزبه الراهنة لا تتناسب مع انتخابات مجلس الشيوخ، حيث ينصب اهتمامه على مجلس النواب.

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وواصلت لجان تلقى أوراق الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ في المحافظات، الأربعاء، استقبال طلبات الراغبين، وذلك لليوم الخامس على التوالى، حيث ارتفع عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بطلبات في الإسكندرية لـ37 مرشحا، وفى الدقهلية، تقدم 22 شخصا بطلبات ترشح، وخضع 48، بينهم 3 سيدات، للكشف الطبى، فيما بلغ عدد المتقدمين في البحيرة 17، وسدد 8 آخرون مبلغ التأمين دون تقديم أوراق الترشح.

وفى الوادى الجديد، تقدمت أول سيدة للترشح تدعى حنان عبدالمنعم محمد كيلانى، 45 سنة، «مستقلة»، بأوراقها إلى لجنة تلقى الطلبات، وتعد ثانى المتقدمين للترشح بالمحافظة، فيما ارتفع عدد المرشحين المحتملين في محافظة المنيا لـ15، وعدد من خضعوا للفحص الطبى لـ30 متقدماً، وفى بنى سويف، وصل عدد المتقدمين إلى ١٤ شخصاً، وارتفع في القليوبية إلى 38 بعد تقدم 2 جديدين، الأربعاء، وبلغ عدد من خضعوا للكشف الطبى 50 شخصاً.