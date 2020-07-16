شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: مكافأة 1000 جنيه لموظفي الجامعة وصرفها قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد فهمي نجم رئيس جامعة حلوان، إنه تقرر صرف مكافأة 1000 جنيه لموظفي الجامعة نظرًا لجهودهم المبذولة في الفترة الماضية بداية من ظهور جائحة كورونا بالإضافة إلى الجهود الخيرة خلال أعمال امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعة.

واضاف الدكتور ماجد فهمى نجم في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن صرف المكافأة سيكون لموظفي الجامعة دون أعضاء هيئة التدريس موضحًا أن الصرف سيتم قبل عيد الأضحى المبارك وخلال الأيام المقبلة .

من ناحية أخرى، بدأت كليات جامعة حلوان، الثلاثاء، في استقبال بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى من الطلاب الراسبين والذين لم يقدموا رسائل الأبحاث بالمرحلة فى الموعد المحدد بالجدول الزمنى لجداول الكليات.

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ووضعت جامعة حلوان الجدول الزمنى الذى ينطلق من اليوم الثلاثاء 14 يوليو حتى 21 يوليو، على أن يكون إعلان نتائج تقييم البحوث فور الانتهاء من عمليات التقديم وبحسب طبيعة الاعداد فى كل كلية.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والذى قرر منح طلاب فرق النقل الراسبين فرصة ثانية حال الرسوب في تقييم البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتي تم الغاءها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تواصل كليات جامعة حلوان امتحانات طلاب الفرق النهائية تحريريا وسط إجراءات وقائية واحترازيه مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.