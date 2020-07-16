شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تسكين 950 أسرة بمشروع أهالينا 1 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أعمال التسكين في مشروع أهالينا 1 بحي السلام أول مستمرة، مشيرًا إلى أنه تم تسكين 950 أسرة، من سكان المناطق العشوائية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن العمل مستمر بمشروع أهالينا 2 والذى اقترب من الافتتاح والذى يقع في الجهة المقابلة لمشروع أهالينا 1 بمحيط محور الفريق إبراهيم العرابي، "ترعة الطوارئ سابقا".

وأوضح صابر أن مشروع أهالينا يضم 1 25 عمارة سكنية مكونة من 12 دور مزودة بـ2 مصعد كهربائي بإجمالي 1064 وحدة سكنية تشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة والأدوات الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلى انشاء 104 محل مع إقامة مول تجارى ومدرسة ومركز طبى ومسجد ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات.

وبدأت المنطقة المركزية العسكرية فى إنشاء مشروع أهالينا 2، المقام على مساحة 15 فدانًا ويضم 34 عمارة سكنية من 12 طابق بكل طابق أربع وحدات سكنية، بالإضافة إلى 176 محلا تجاريا بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية مطلة على محور ترعة الطوارئ، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى تضم 33 فصلاً تعليميًا، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومناطق خضراء وأماكن انتظار سيارات ومركز شباب على مساحة 7300م2، به حمام سباحة وصالات للألعاب، لخدمة المشروعين أهالينا (1)،(2) .