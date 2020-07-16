شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات السيسي.. «الصناعة» تكشف عن خطة التحول للغاز الطبيعي وإحلال السيارات المتهالكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مبادرة تحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز الطبيعى سواء أجرة أو ميكروباص.

وتابعت «جامع» خلال كلمتها بافتتاح مشروع «الأسمرات 3»: «كما وجه الرئيس السيسى، مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصرى، سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة له، من خلال سيارة ميكروباص تعمل بالغاز، أو من خلال تنقلاته من خلال استخدامه للسيارة الملاكى، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما».

وقالت الوزيرة: «هذه المبادرة أحد مبادرات تحفيز الاستهلاك، وتحفيز ودعم الصناعة الوطنية، تم العمل على هذه المبادرة التي تعمل على الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل كل ما يتم إنتاجه أو تحويله إلى العمل بالغاز الطبيعى، من خلال الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعى المتوفرة لدينا، وهو ما يؤدى في النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا».

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة: «خلال الحصر الذي تم إجراؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، هناك 1،8 مليون مركبة، وهناك برامج متعددة ولكن إجماليها على مدار خطة عمل تتراوح توقيتاتها الزمنية ما بين سنتين إلى 5 سنوات يبلغ 320 مليار جنيه، كما تهدف الخطة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1،2 مليار جنيه، هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات».

كما أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك برنامجا لإحلال خمسين ألف سيارة تاكسى تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه، ويشمل كذلك تحويل 147 ألف مركبة تاكسى وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها 20 عاما على مدار 3 سنوات مخصص له مليار و200 مليون جنيه، كما يشمل إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات مخصص له 53 مليار جنيه آخذاً في الاعتبار متوسط سعر الميكروباص من 225 ألف إلى 240 ألف جنيه، وهو ما سيتم إتاحته من خلال برامج تمويلية ميسرة جداً لأصحاب سيارات الميكرو باصات، بالإضافة إلى إنشاء 366 محطة غاز طبيعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت «جامع» أن خطة إحلال السيارات المتقادمة الملاكى تبلغ تكلفتها في حدود 250 مليار جنيه ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها البنك المركزى، والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الميسر إلى هذه الفئات.

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