4 تعديلات دستورية حددت مصير مجلس الشيوخ.. أبرزها الإلغاء والعودة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط مجلس الشيوخ -الشورى سابقا- بغالبية التعديلات الدستورية التى جرت فى مصر منذ عام 1979، حيث كان المجلس جزءا دائما من التعديلات سواء من خلال النص على وجوده أو التعديل فى صلاحياته أو الغاءه أو عودته مرة أخرى للعمل، وفيما يلى أبرز محطات التعديلات الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ أو الشورى سابقا :
1- استحدثت التعديلات الدستورية لعام 1979 وجود مجلس الشورى وحددت اختصاصاته، وأضافت بابا مخصصا له فى الدستور.
2- أضافت التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها عام 2007 مزيدا من الصلاحيات لمجلس الشورى، حيث أصبح من حقه الاعتراض على المعاهدات التى تقرها الدولة وقد يترتب عليها تعديل فى الحدود الخاصة بإقليم جمهورية مصر العربية.
3- الغى دستور 2014 العمل بنظام الغرفتين البرلمانيتين، حيث لم يعد مجلس الشورى موجودا فى الحياة السياسية المصرية.
4- أعادت التعديلات الدستورية لعام 2019 مجلس الشورى الى الحياة السياسية مرة أخرى لكن بمسمى جديد وهو مجلس الشيوخ.
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