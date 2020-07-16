شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصيحة من الكهرباء للاستمرار فى للحصول على الدعم بالفاتورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعض النصائح الهامة للمواطنين لضمان الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الجديدة التى بدأ تطبيق الأسعار الجديدة عليها منذ أول يوليو الجارى والتى تم الإعلان عنها منذ يونيو الماضي.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن من خلالها خفض قيمة فاتورة شهر يوليو والتى تعتبر أول فاتورة بالاسعار الجديدة، موضحا أن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات ساعة لن يحصل على دعم بفاتورة الكهرباء و سيتحمل التكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة.

و فيما يلي بعض نصائح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لخفض فاتورة الكهرباء:

1- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.

2- احرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.

3- استبدال اللمبات العادية بلمبات اللمبات الموفرة للطاقة.

4- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

5- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

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6- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

7- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

8- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

9- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

10- اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام وافصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.

11- افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر، افصل الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.

12-ينصح بوضع مروحة أمام تكيف الهواء وضبطه على 24 درجة حتى لا يستهلك كهرباء كثيرة ويجب التأكد من غلق الأبواب والنوافذ بأحكام حتى لا تفقد الغرفة درجة التبريد المراد الوصول لها و يستمر الجهاز فى استهلاك الكهرباء.