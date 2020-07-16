أخبار مصر | الإفتاء: الشماتة في البلاد تعتبر فتنة من نفوس أعمتها الانحيازات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإفتاء: الشماتة في البلاد تعتبر فتنة من نفوس أعمتها الانحيازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن أي حديث للتفرقة في هذه الأوقات يعتبر فتنة لا يخرج إلا من نفوس شوهتها العصبية، داعية إلى دعم مصر بكل حب.

وقالت دار الإفتاء عبر حسابها على "تويتر": "في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعوا إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس شوهتها العصبية وأعمتها الانحيازات"، مضيفة: "بكل الحب والإخلاص والقوة ندعم بلدنا مصر".