شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تعلن نتائج بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الكليات على مستوى الجامعات الحكومية في إعلان نتائج تقييم بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وانتشاره على مستوى دول العالم، وفى سبيل الحفاظ على الطلاب.

وأكد عدد من القيادات الجامعية، أن الكليات بدأت في إعلان النتائج للطلاب مع وضع جدول زمني للطلاب الراسبين أو الذين لم يقدموا البحوث في المرة الأولى لمنحهم الفرصة الثانية للتقديم على أن يتم اعتماد النتائج حسب طبيعة كل كلية والأعداد بها حيث سيتم إعلان نتائج قبل عيد الأضحى وأخرى بعد عيد الأضحى.

وأعلن الدكتور حسين مغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة بدأت أعمال الكنترول موضحًا أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم الانتهاء من إعلان نتائج بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور حسين مغربى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الأبحاث أو رسبوا في البحوث المقدمة منهم، تم الإعلان عن تنفيذ مرحلة ثانية لهم لتقديم البحوث مرة ثانية تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ستنتهى يوم 18 يوليو وبمجرد الانتهاء سيتم إعلان النتائج في حد أقصى 10 أيام وبالتالي يكون تم الانتهاء من إعلان كل النتائج الخاصة بطلاب فرق النقل قبل عيد الأضحى المبارك.

من جانبه قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن بعض الكليات بدأت إعلان النتائج الخاصة بتقييم بحوث طلاب فرق النقل، موضحًا أن الكليات اتخذت خطوة إعداد كشوف بأسماء الطلاب المتخلفين عن تقديم البحوث خلال الجدول الزمنى المحدد سابقًا، وكذلك الطلاب الراسبين تمهيدًا لمنحهم فرصة ثانية.

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وأضاف الدكتور حسام رفاعى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن جامعة حلوان وضعت الجدول الزمنى لإعادة التقديم للطلاب الراسبين أو المتخلفين عن التقديم فى المرة الأولى بداية من 14 حتى 21 يوليو، موضحًا أن إعلان نتائجهم سيكون على حسب عدد كل كلية وبالتالي ستعلن بعض الكليات قبل إجازة عيد الأضحى والأخرى بعد العيد مباشرة.

وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الرازق يوسف، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كليات الجامعة بدأت فى إعلان نتائج بحوث طلاب فرق النقل، موضحا أن 50 % من كليات الجامعة انتهت من إعلان النتائج وأن نسبة النجاح فى الكليات مرتفعة.

وأضاف الدكتور عبد الرازق يوسف في تصريح لـ" الخليج 365" أنه سيتم الانتهاء من إعلان النتائج على نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن هناك فرصة ثانية للطلاب الراسبين والذين لم يقدموا أبحاثهم، ووضعت الكليات المختلفة الجدول الزمنى بحسب كل كلية.