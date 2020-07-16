شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 26 مرشحًا فرديًا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات «الشيوخ» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على أسماء جميع المتقدمين للترشح للمقاعد الفردية لمجلس الشيوخ في محافظة البحيرة حتى نهاية الأربعاء، وبلغ عدد المرشحين المحتلمين 26 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد فردية في دائرة واحدة تمثل محافظة البحيرة، بينما سدد 9 آخرين رسوم التأمين ولم يتقدموا بأوراقهم بعد.

ويمثل الأحزاب 16 مرشحًا، بينهم 7 متقدمين عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب النور، ومرشح وحيد عن كل من أحزاب: الريادة وحماة الوطن والمصريين الأحرار ومصر المستقبل والوفد، بينما تقدم 10 مرشحين محتملين لخوض الانتخابات «مستقلين».

وتلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات في البحيرة، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أوراق 26 مرشحًا، وتم إحالتها إلى لجنة فحص الأوراق.

ومرشحو حزب مستقبل وطن هم: محمد حميدة على البنا، ومحمد سعد زكى السعدى وشهرتة محمد سعد الشلمة، والدكتور عيد على مهدى بلبع، وأحمد محمد عبدالرحمن قرقورة، وعادل حسن ابو الفتح الطنيخى، وأمين جابر محمود الصيرفى، المحامى بالنقض، والسيد سيد أحمد محمود القفاص.

ومرشحو حزب النور: عبدالرسول عبدالهادى عبدالرسول طبلية، وأشرف محمود محارب إدريس، وإسلام أحمد على حامد على المغربى، ومحمود محمد طه على غلاب.

وتقدم جلال سعد حسن حسن عن حزب الريادة، وشعبان جلال شعبان قطب عن حزب حزب حماة الوطن، وعمر رمضان هيبة عن حزب المصريين الأحرار، وحازم توفيق محمد حسن عن حزب مصر المستقبل، ومحمد كمال أمين خليل عن حزب الوفد.

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وتقدم 10 مرشحين محتملين لخوض الانتخابات «مستقلين» وهم: ياسمين فكرى سامى زنباع، وسامى صبحى عبدالحميد فرحات، ومصطفى كامل حسن سلمان، ومنشاوى غانم محمد جابر، وعمر رمضان هيبة، وعصام السيد على محمود الناظر، وتهانى عبدالعظيم عبدالله الشيخ، وأشرف بشير فتح الله عبدالمجيد، ومحمد محمد عفيفى عوض وماجدة حسن عبدالهادى جلاله، ورجب محمد محمود على دراز.

جانب من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن إجراءات انتخابات «الشيوخ» - صورة أرشيفية