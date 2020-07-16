شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حكومي لتنفيذ استخراج الأملاح من بحيرة قارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروع، الأربعاء، وذلك لإعادة التوازن البيئى للبحيرة، بمشاركة اللواء سيد البوص، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، ممثلًا عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرضت وزيرة البيئة الوضع الحالى للبحيرة، والذى يتضمن العمل في 3 مسارات أساسية لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال تفعيل مذكرة التفاهم بين محافظة الفيوم وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإقامة مشروع استخراج الأملاح، وكذلك حل مشكلة الصرف الصحى على البحيرة من خلال وزارة الإسكان، وبالتعاون مع المشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الأوروبى، ليتم إدخال الصرف الصحى للقرى بدلًا من الصرف على البحيرة، وحل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، والذى يرتكز على رفع كفاءة المحطة أو إنشاء محطة جديدة.

وأكدت أن تنفيذ مشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون يعد نموذجًا حقيقيًا للتوافق بين البيئة والاستثمار، وأن حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار، بل أساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومى.

وأوضح محافظ الفيوم أن الخطة الحالية للمشروع تأتى على مساحة 4000 فدان، وتعد أحد حلول إعادة التوازن للبحيرة، فيما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات إلى أنه يتم حاليا وضع الإطار القانونى للمشروع على أن يتم البدء في المشروع خلال 36 شهرًا، مؤكدا أن المشروع حصل على كل الموافقات والدراسات الفنية.