شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات «الدور الثاني» لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠. وتبدأ الامتحانات يوم 22 أغسطس 2020 وتنتهي في 2 سبتمبر 2020. التعليم تعلن جدول الدور الثاني للثانوية العامة‎ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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