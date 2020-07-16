شكرا لقرائتكم خبر عن هرب من المدبح حبًا فى الحياة فصدمته سيارة ومات..نهاية مأساوية لجمل بشوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط أحد الجمال غارقا فى دمائه على كورنيش إمبابة بعد هروبه من مذبح قريب من المنطقة.
وقال أهالى المنطقة إنه جرى وسط السيارات التى حاولت تفاديه لكنه اصطدم فى الأخير بسيارة ملاكى، ودخلت رأسه فى زجاجها الأمامى، ثم سقط على الطريق فسارع أحد الشباب بذبحه وانقاذ ساىق السيارة.
وأضاف: بعد أكثر من ساعة جاءت سيارة من المذبح لحمل الجمل.
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