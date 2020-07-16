شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الأقصر: 14 فندقا و5 مطاعم حصلت على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عثمان نائب رئيس غرفة السياحة بالأقصر أن فنادق المدينة تعمل بأقصى سرعة للاستعداد لاستقبال السياحة وتوفيق أوضاعها قبل انطلاق الموسم الشتوي، حيث حصلت حتى الآن 14 فندقًا ثابتًا وخمس مطاعم سياحية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة لإعادة التشغيل.

وأشار عثمان في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن الفنادق العائمة تنتظر قرار وزارة السياحة والآثار بفتح التقديم لها لتوفيق أوضاعها والحصول على الشهادات الصحية، حيث استعدت أغلبها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها من قبل مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الأقصر تعاني بشدة من توقف الحركة السياحية حيث أن 70% من أهل المحافظة يعملون بالأنشطة السياحية المختلفة، لذلك يجب أن تعود الاقصر لخارطة السياحة الدولية بعد تقييم الوضع الصحي.

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ونوه بأنه تم تشكيل لجنة برئاسته ستتولى توفير كل النفقات المطلوبة للتسويق والترويج واستضافة المجموعات السياحية وإنتاج أفلام دعائية لعودة السياحة للأقصر وأسوان، والسياحة الثقافية بشكل عام.

وقال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر إن المعابد فتحت ابوابها ومستعدة لاستقبال السياح، مشيدًا بجهود وزارة السياحة والآثار فى عمليات تعقيم المواقع الأثرية الشاملة، وكذلك الترميمات التى تمت فى معبد الكرنك، لافتًا إلى أن طريق الكباش أوشك على الانتهاء بطول 2.5 ك.م يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، مشددًا على أهمية إقامة احتفالية كبرى خلال الافتتاح. واستأنفت مصر الحركة السياحية الوافدة اليها في الأول من شهر يوليو الجاري، فى ثلاث محافظات فقط وهى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، وأكدت وزارة السياحة والاثار أنه منذ استئناف الحركة السياحية استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 48 رحلة طيران من دول متعددة، شملت رحلات من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر.