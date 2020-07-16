شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: القمر يقترن مع كوكب الزهرة فى منظر بديع بسماء مصر الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق، وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم الجمعة 17 يوليو مع اقتران القمر مع كوكب الزهرة والى جوارهما نجم الدبران (عين الثور) في منظر بديع في الثالثة صباحا تقريبا وحتى بزوغ الفجر.

وكشف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات له، أنه مع يوم 20 يوليو سنكون على موعد ميلاد القمر الجديد وتقابل زحل، موضحا أن ميلاد القمر الجديد هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل النجوم والمجرات والحشود النجمية لأنه لا يوجد ضوء القمر الذي يَحد من ضوء تلك الاجرام .

وأشار وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه في هذا اليوم أيضا يحدث تقابل لكوكب زحل حيث يكون زحل في وضع التقابل مع الشمس وسيكون الكوكب ذو الحلقات في أقرب وضع للأرض وسيضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وفي هذه الحالة سيكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر في العام وسيكون مرئيًا طوال الليل، وهو أفضل وقت لتصوير زحل وحلقاته وأقماره.

يذكر أن كوكب المشترى وصل إلى التقابل مع الشمس فى سماء الأرض يوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 عند الساعة (8 صباحاً بتوقيت جرينتش)، حيث تمر الكرة الأرضية بين الشمس والمشترى.

Advertisements

وكشفت الجمعية الفلكية فى تقرير لها أن ظاهرة تقابل المشترى حدث سنوى تمثل منتصف أفضل وقت خلال السنة لرصد وتصوير هذا الكوكب وأقماره بسماء الوطن العربى، نظرا لأنه سيكون مرئيا طوال الليل والأقرب خلال العام، حيث يرصد بالعين المجردة بالأفق الشرقى بعد غروب الشمس وبداية الليل، ويصل أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل (منتصف الطريق بين غروب اتشمس وشروقها) بالأفق الجنوبى الشرقى، وسيبقى الكوكب مرئياً إلى أن يغرب بالأفق الغربى بالتزامن مع شروق الشمس.