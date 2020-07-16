شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": البطيخ يرطب الجسم ويعزز المناعة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان إن تناول البطيخ يسهم في ترطيب الجسم كما أنه يحتوى علي مكونات تقوي المناعة، وأضافت: من فوائد البطيخ أنه يحتوى علي نسبة عالية من الماء الذى يمد الجسم بالرطوبة فى ظل الطقس الحار.

وأكدت الوزارة أن البطيخ غني بفيتامين س وأ المعززان للمناعة فى ظل وجود جائحة كورونا كما يحتوى البطيخ على الألياف الطبيعية الصحية .

وكان مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور شريف وديع، أكد تراجع معدلات الإصابات والوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا فى مصر، مشيرا فى تصريح له، إلى أن أعداد الإصابات تواصل الانخفاض منذ حوالى 10 أيام، ومنها 5 أيام انخفضت خلالها معدلات الإصابات اليومية إلى أقل من 1000 حالة، مؤكدا أن هذا يعد نجاحًا كبيرا لمنظومة الصحة فى مصر.

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وأضاف مستشار وزير الصحة، أن المبادرات الصحية العديدة التى تعمل تحت شعار «100 مليون صحة» تمكنت بعد عودتها للعمل فى إنقاذ حياة العديد من أصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفر علاج هذه الأمراض والذى انعكس على رفع مستويات مقاومة أجسامهم لفيروس كورونا وأعراضه.

ولفت إلى أن البروتوكولات العلاجية التى تتبعها وزارة الصحة متطورة للغاية، ويتم تحديثها بشكل متواصل وفقا للنتائج المحققة على الأرض وبالاطلاع على أحدث البروتوكولات المتبعة في دول العالم والتي تحقق نتائج جيدة.